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Архив - Луганская область

На Луганщине в жилой дом заползла змея

07.08.2018 15:45
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На Луганщине в жилой дом заползла змея

На Луганщине спасатели поймали змею, заползшую в жилой дом. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской обл.
«6 августа в Службу спасения "101" поступила просьба о помощи от жителя Алексеевки Новоайдарского района. К гражданину в дом заползла змея», – говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью подручных средств вытащили змею и отпустили ее на свободу.



Теги: Донбасс, дом, Луганская область, змея
 
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