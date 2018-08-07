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«В республике преступности нет»: В Луганске люди жалуются на кражи в дневное время
В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители говорят о бесполезности комендантского часа и о росте преступности в дневное время. Также горожане отмечают, что «власть» усилила меры безопасности, перегородив проезд в районе «горсовета» и выезд из сквера. Об этом люди пишут в соцсетях.
«КЧ настолько бесполезен, что просто п***ец. Разного рода преступники же не идиоты, поэтому они теперь нападают днем. Ну а что: патрулей меньше, люди чувствуют себя днем в безопасности, идут за покупками с деньгами. Есть 100% инфа, что не так давно было нападение на женщин в центре города. Просто злоумышленники вступают в борьбу, вырывают сумки и убегают. Интересуют их телефоны и кошельки, сумки сбрасывают. Иногда везет, и жертва находит сумку, где остаются хотя бы документы… Так что будьте осторожны, день – не повод расслабляться. Даже в центре. А ночью – да, ночью зато теперь безопаснее», – пишет автор поста в одном из луганских пабликов.
Жители Луганска отмечают, что в «республике» принято сваливать все происшествия на «украинскую ДРГ», а также тот факт, что в городе нет работы. «Это укрДРГ. В республике преступности нет. И работы», – пишет Салим.
Кроме того, луганчане обратили внимание на то, что «власти» усилили меры безопасности: так, перед зданием «горсовета» бетонными блоками перегорожен проезд:
Джон: «Не знаю, кто на кого нападает днем, но проезд перед Белым домом перекрыли бетонными блоками. Такого не было даже при Плотницком»;
Алекс: «Вот просто интересно, от кого они там перекрываются. Ну сделали бы уже стену вокруг, по примеру Кремля, и покрасили бы эту стену под красный кирпич»;
Андрей: «От народа и недовольных ими "вояк"»;
Джон: «Да фиг его знает. Пасечник, как хозяйственник – полное дерьмо, но человек опытный, осторожный и информированный – вероятно, что-то знает»;
Марина: «Перекрыты даже выходы из сквера Героев ВОВ – дабы никакой диверсант на авто, мотороллере или велике не напал внезапно на самоназначившегося главу. Пешеход пройти может».
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, Луганск, кражи, день
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