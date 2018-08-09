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Архив - Луганская область

На подъезде к Луганску ищут дезертиров из числа российских наемников

09.08.2018 10:05
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На подъезде к Луганску ищут дезертиров из числа российских наемников

Под временно оккупированным Луганском и в других населенных пунктах боевики «ЛНР» и российские оккупанты ищут дезертиров из числа российских наемников.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня на дорогах, ведущих во временно оккупированный Луганск, в Луганске и близлежащих населенных пунктах боевики «ЛНР» устроили усиленную проверку всего проезжающего транспорта. По сообщениям местных жителей разыскивают троих дезертиров из числа российских наемников.

Вот что сообщают жители временно оккупированного Луганска:

«А кто то знает, что случилось в Луганске? Очередь на БП на юбилейном со стороны Алчевска около километра. Всех шмонают. Раньше такого не было»,
«Сегодня или вообще?»,
«Сегодня»,
«Тут деякі пишуть що в Луганську погано жити під окупантами. Брешуть. Кілометрова черга з боку краснодона і така ж з алчевська. Це ж скільки народу на авто роз'їжджає?»,
«Может дезертиров этих ловят? "Во вторник, 7 августа, на передовой позиции одной из частей 1 АК (Донецк) ВС РФ три военнослужащих нанесли тяжелые телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы."©»,
«Утром инфа пробежала, что на въезде со стороны Краснодона та же фигня. Кого-то ловят»,
«Вчера там ехал и стоял в этой очереди, обшманали всю машину комендатура. Вроде дезертиров ищут из рф, а там хрен его знает».



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, транспорт, проверка, ЛНР, боевики, наемники, соцсети, оккупанты
 
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