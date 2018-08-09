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Архив - Луганская область

Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова

09.08.2018 22:34
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Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова

Погибшему от рук российских боевиков военному было всего 27 лет.

Защитник Украины родился в 1991 году в Риге, но затем переехал вместе с родными в Луцк. После окончания колледжа Андрей Елистратов служил по контракту в 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровненской ОМБр, передает "Диалог.UA".

В апреле 2014-го Героя призвали по мобилизации, в 2015 году он демобилизивался. Но уже в марте 2016 года Елистратов вернулся в армию, поступил на контракт и продолжил защищать Украину от российского агрессора в составе 14-й ОМБр.

Стоит напомнить, что террористы автомобиль, в котором ехал погибший боец и его товарищи, обстреляли вчера, 8 августа, возле Золотого из ПТРК. Елистратов скончался на месте, его четверо сослуживцев выжили и были госпитализированы.



Теги: Донбасс, фото, гибель, обстрел, ЛНР, боевики, ВСУ, подрыв, Золотое
 
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