Подрыв боевиками "ЛНР" авто ВСУ: появилось фото убитого террористами Героя Андрея Елистратова

09.08.2018 22:34

Погибшему от рук российских боевиков военному было всего 27 лет.

Защитник Украины родился в 1991 году в Риге, но затем переехал вместе с родными в Луцк. После окончания колледжа Андрей Елистратов служил по контракту в 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровненской ОМБр, передает "Диалог.UA".

В апреле 2014-го Героя призвали по мобилизации, в 2015 году он демобилизивался. Но уже в марте 2016 года Елистратов вернулся в армию, поступил на контракт и продолжил защищать Украину от российского агрессора в составе 14-й ОМБр.

Стоит напомнить, что террористы автомобиль, в котором ехал погибший боец и его товарищи, обстреляли вчера, 8 августа, возле Золотого из ПТРК. Елистратов скончался на месте, его четверо сослуживцев выжили и были госпитализированы.