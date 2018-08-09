Возле Золотого боевики подорвали авто ВСУ: есть жертвы

09.08.2018 12:19

Вчера вечером в районе города Золотое Луганской области в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль ВСУ, в результате чего один боец погиб, еще четверо получили ранения.

Глава ЛОВГА Юрий Гарбуз отметил: «Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта», передает donpress.com.

«Вместе со всей Луганщиной выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и желаю скорейшего выздоровления раненым бойцам» .