Обстрелы на Луганщине не прекращаются

11.08.2018 11:24

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По укреплениям украинских воинов вблизи Троицкого Попаснянского района открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Источник : https://tribun