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Переселенцы Луганской области, защищавшие Украину, получат субвенцию на жильё
В бюджет Луганской области поступила субвенция для выплаты компенсаций внутренне перемещённым лицам на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-центр Луганской областной военно-гражданской администрации.
Субвенция предназначена для переселенцев, защищавших территориальную целостность Украины участием в АТО и получивших статус инвалида войны III группы. Общая сумма субвенции составляет 796,002 тыс. гривен.
Первым получателем компенсации на приобретение жилья в размере 534,913 тыс. гривен стала семья Сергея Уварова, проживающего в Попаснянском районе. Деньги уже переданы в районный бюджет.
В ноябре 2018 года на данные цели в бюджет области поступит ещё 261,089 тыс. гривен.
Постановление Кабинета Министров, регулирующее порядок и условия получения местными бюджетами субвенции на приобретение жилья для ВПО, защищавщих целостность Украины, было принято 18 апреля текущего года.
Источник : https://tribun.
Теги: Донбасс, Луганская область, жилье, переселенцы, субвенция
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