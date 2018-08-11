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Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен
11.08.2018 21:50
Сегодня почти полностью прекращен выезд автомобилей со стороны «ЛНР» в направлении РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня почти полностью прекращен выезд автомобилей со стороны «ЛНР» в направлении РФ. Люди вынуждены стоять в многочасовой очереди. При этом пропуск автомобилей свелся к 4-5 в час. Люди, стоящие в очереди, сообщают, что машины держат долго как в «ЛНР», так и в РФ.
Вот что пишут луганчане в соцсетях:
«Таможня Червонопартизанск-Гуково, 7:00 утра Очередь машин 50, если не больше. За полчаса продвинулись машин на 4-5. И это ж еще только ЛНР таможня… Потом еще на РФ такая же песня будет».
Теги: Донбасс, Луганск, таможня, автомобиль, очереди
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