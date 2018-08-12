Ликвидирован боевик «ЛНР» из Перевальска

12.08.2018 09:02

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ЛНР» Шевченко Михаил Васильевич с позывным «Шева». О Шевченко известно, что он родился в Перевальске 18 февраля 1976 года, ликвидирован 10 августа 2018 года.





