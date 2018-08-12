Подачу воды жителям оккупированного Луганска сократят на 20%

12.08.2018 21:09

Жителям временно неподконтрольного Луганска сократят подачу питьевой воды на 15−20%.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress.com.

Эти меры вызваны аварией на Петровском водоводе. По информации «МЧС», до окончания ремонтных работ подача воды жителям города будет осуществляться по графику. Объем поставляемого ресурса сократится на 15−20%.

«До окончания работ будет ограничена подача воды потребителям города Луганска на 15−20% и подаваться согласно утвержденного графика, без подачи воды с Петровского и Айдарского водозаборов», — сказано в сообщении.

Также луганчан извещают, что ремонтные работы запланированы на 13 августа.