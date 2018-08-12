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В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
В Луганской облгосадминистрации четко обозначилось противостояние между Юрием Гарбузом и его заместителем Сергеем Филем, который открыто выступил против политики и действий своего руководителя.
10 августа, на своей странице в Facebook Сергей Филь, апеллируя к вице-премьеру – министру регионального развития Геннадию Зубко, замминистру регионстроя Льву Парцхаладзе и влиятельному нардепу Сергею Березенко опубликовал пост, в котором коснулся темы Парка культуры и отдыха в районе озера Паркового в Северодонецке. Как утверждает Филь, из-за новой политики главы Луганской ОГА, проект, который может значительно улучшить город и качество жизни его жителей, под угрозой.
"Аллеи, детские площадки, велодорожки, тренажеры и локации для других видов спорта, беседки и лавочки для отдыха: точно знаю, насколько нам этого не хватает в Северодонецке. Проект задумывался для горожан и ради них. Поэтому публикую этот концепт для публичного обсуждения.
К сожалению, из-за новой политики председателя Луганской ОГА Юрия Гарбуза этот проект сейчас под угрозой. Кто от этого проиграет? В первую очередь, жители города. Ради чего? Вот это уже вопрос к главе области. Видимо, кому-то просто не нужны символы перемен на Луганщине. Но я очень надеюсь, что здравый смысл победит. Потому что забирать у людей возможность для комфортного отдыха - это уже как-то слишком", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно распоряжению ЛОГА, не так давно у Филя забрали Департаменты экологии и экономики, которые отвечали за реализацию этого проекта.
Чем может закончиться данное противостояние - предположить сложно. Редакция Трибун пристально следит за развитием ситуации и в скором времени возьмет комментарии у Сергея Филя и Юрия Гарбуза.
Теги: Донбасс, война, Луганская область, облгосадминистрация
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