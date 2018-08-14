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На КПВВ «Станица Луганская» будет приостановлен пропуск граждан со 2 по 7 сентября
Замглавы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко сообщил на своей странице в Фейсбук, что со 2 до 7 сентября на КПВВ «Станица Луганская» планируют приостановить пропуск граждан в связи с монтажными работами по обустройству сервисной зоны, передает Интерфакс-Украина и zi.dn.ua.
В сообщении говорится, что Клименко держит на личном контроле проведение работ на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская». При этом ведутся переговоры о сроках и времени закрытия КПВВ, необходимых для проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям водоотведения, водо- и электроснабжения.
«По решению командования операции объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен с 2 до 7 сентября...», — написал он в понедельник, 13 августа.
При этом он отметил, что «окончательно срок закрытия будет решаться 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы» в Минске.
По словам замглавы ОВГАЮ, в настоящее время коммуникации от централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения к КПВВ уже подведены. Кроме того, уже смонтированы новые модули, которые позволят увеличить количество специально оборудованных мест для проведения фискального и паспортного контроля. По завершению всех запланированных работ значительно увеличится пропускная способность данного КПВВ.
Он также сообщил,что близко к завершению строительство укрытия и навесов-накопителей для посетителей.
Теги: Донбасс, Минск, водоснабжение, электроснабжение, Станица Луганская, соцсети, КПВВ, ООС
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