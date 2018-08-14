В ОРЛО мужчина покончил с собой, взорвав гранату

14.08.2018 20:46

В оккупированном Хрустальном Луганской области мужчина покончил с собой, подорвав себя гранатой

Отмечается, что взрыв произошел на ул. Воронежская, 12, где и был обнаружен труп местного жителя Виталия Дмитрова, 1967 года рождения.

По информации, тело мужчины было найдено с множественными осколочными повреждениями, и с отсутствующей головой.

Как отмечает группа «Информационное сопротивление», Дмитров покончил жизнь самоубийством 7 августа.

С места происшествия изъяты предсмертная записка погибшего и металлические осколки.

Источник ДонПресс.