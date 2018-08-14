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В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время
14.08.2018 21:19
В оккупированном Должанске Луганской области местная «власть» намерена отключать электроэнергию в пустующих домах и квартирах.
Так, по данным соцсетей, с 20 сентября «Луганские электрические сети» обесточат жилые дома и квартиры, в которых долгое время не появлялись хозяева. По информации, это якобы делается из-за того, что участились случаи пожаров в таких помещениях.
Также, стало известно, что «ЛЭС» будет обесточивать те помещения, к счетчикам которых у них не было доступа более двух месяцев.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, квартиры, электроэнергия, ОРЛО
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