В ОРЛО планируют отключать от электроэнергии квартиры, пустующие долгое время

14.08.2018 21:19

В оккупированном Должанске Луганской области местная «власть» намерена отключать электроэнергию в пустующих домах и квартирах.

Так, по данным соцсетей, с 20 сентября «Луганские электрические сети» обесточат жилые дома и квартиры, в которых долгое время не появлялись хозяева. По информации, это якобы делается из-за того, что участились случаи пожаров в таких помещениях.

Также, стало известно, что «ЛЭС» будет обесточивать те помещения, к счетчикам которых у них не было доступа более двух месяцев.

Источник ДонПресс.