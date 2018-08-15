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ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка

15.08.2018 17:27
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ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка

Подразделения украинской армии разгромили опорный пункт боевиков "ЛНР" в окрестностях села Желобок под Луганском, вынужденно нанеся ответный удар по террористам после систематических обстрелов своих позиций.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил волонтер Юрий Мысягин. Стало известно, что боевики каждый день открывали огонь по украинским позициям, несмотря на объявленное перемирие. При этом волонтер намекнул, что украинские военные были вынуждены открыть огонь по террористам, разгромив опорный пункт российских наемников. Мысягин завуалированно описал таинственное исчезновение опорника, однако точно дал понять, каким образом боевая точка террористов исчезла с лица земли - на ее месте теперь лишь остатки бревен. "Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте та он есть, пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг. Сгорел к еб@ням", - написал он. Отметим, что Желобок находится всего в полусотне километров от оккупированного Луганска.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, Луганск, боевики, ВСУ
 
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