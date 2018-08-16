Последние новости раздела
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки14:02
- На Донбассе люди рассказали, сколько тратят денег при пересечении КПВВ13:20
- В Луганске прогремел мощный взрыв12:36
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов10:58
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс - Огрызко об экстренном визите Путина в Германию. ВИДЕО09:10
На линии разграничения подорвался мужчина
16.08.2018 20:20
Житель Луганска подорвался на мине в районе линии разграничения у окрестностей Северского Донца в пос. Обозное. Об этом сегодня, 16 августа, сообщается в социальных сетях.
Отмечается, что 15 августа в реанимацию привезли 36-летнего жителя Луганска со множественными осколочными ранениями туловища и ног.
«Установлено, что телесные повреждения мужчина получил в поле в районе пос. Обозное, вблизи линии разграничения между ВСУ и НМ ЛНР, наступив на мину. Возможно, пострадавший является участником НМ ЛНР. Точных данных нет», – говорится в сообщении.
Напомним, международное сообщество считает восток Украины одним из самых опасных для гражданского населения районов мира из-за массового минирования территории.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Луганск, мужчина, мина
Читайте также:
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Переселенец? Виновен!16:13
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал21:52
- Украинских родителей накажут за плохое поведение детей: к чему готовиться21:23
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет