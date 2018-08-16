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Архив - Луганская область

В Луганске прогремел мощный взрыв

16.08.2018 12:36
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В Луганске прогремел мощный взрыв

Жители оккупированного Луганска сообщают о взрыве который прогремел ночью 16 августа.
Так, по данным источников "Трибун", около 3:00 луганчане проснулись от сильного грохота.
Предположительно, взрыв произошел в центре города.
На данный момент какие-либо подробности отсутствуют.

Данную информацию подтверждают пользователи социальных сетей.



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ночь
 
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