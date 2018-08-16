В Луганске прогремел мощный взрыв

16.08.2018 12:36

Жители оккупированного Луганска сообщают о взрыве который прогремел ночью 16 августа.

Так, по данным источников "Трибун", около 3:00 луганчане проснулись от сильного грохота.

Предположительно, взрыв произошел в центре города.

На данный момент какие-либо подробности отсутствуют.

Данную информацию подтверждают пользователи социальных сетей.