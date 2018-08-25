В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки

25.08.2018 08:39

В результате артобстрела села Врубовка Луганской области в одном из жилых домов пробита крыша и выбиты окна в многоэтажке.

В Луганской ОВГА опубликовали фото и отметили: «Пренебрегая всеми международными договоренностями, террористы открывают огонь не по военным объектам, а по домам мирных жителей».

Завершена фотофиксация последствий обстрела поселка Врубовка. В процессе документирования факта обстрела были задействованы офицеры украинской стороны СЦКК, представители Генеральной прокуратуры и Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Во время фиксации последствий обстрела присутствовали миссии ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, вчера, около 05:10, со стороны оккупированного поселка Врубовка было выпущено 7 активно-реактивных снарядов калибра 152 мм.

Чуть позже представитель ГВС в Попасной сообщил о попадании снаряда в жилой дом в поселке Врубовка.

Специалисты, прибывшие на место установили попадание снаряда 152 калибра в жилой дом по адресу ул. Школьная, дом 2. В результате разрыва боеприпаса был смертельно ранен хозяин дома 1983 года рождения. Остальные члены семьи не пострадали.

Также повреждения были зафиксированы по ул. Лесная, дом 7, дома 8 и 9.

Места разрывов снарядов обнаружены по ул. Школьная, а также на школьном дворе по ул. Зеленая.

Еще один снаряд попал в погреб на территории фермерского хозяйства. В результате разрыва погиб один человек. Было разрушено жилое здание и повреждены еще около 50 домов.

Не разорвавшихся боеприпасов не обнаружено. Все документы, а также осколки снарядов переданы следственным органам и представителям международных организаций.

Источник: donpress.com