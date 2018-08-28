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Пожар на Азоте в Северодонецке тушат третьи сутки
Жители Северодонецка и ближайших населенных пунктов жалуются на дым, который накрыл регион. Пожар на Северодонецком Азоте тушат уже третьи сутки.
ЧП произошло в результате возгорания шламонакопления на предприятии - утверждают в ГСЧС Украины в Луганской области.
"Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения Азот. Площадь пожара составляла почти пять гектаров", - рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый.
По его словам, пожар был локализирован сразу, но ликвидация продолжается до сих пор.
Местные жители жалуются на неприятный запах и большой дым.
"Этот шламонакопитель уже два года не работает, там, видимо, сохранились какие-то технологические сбросы. Загорелась сухая трава на нем. Из-за этого наблюдается смрад. Ясно, что им не стоит дышать", - сказал Чалый.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, Луганская область, азот
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