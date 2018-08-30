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Архив - Луганская область

В «ЛНР» едва справляются с разгрузкой прибывающей техники и ждут приказа о наступлении

30.08.2018 08:25
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В «ЛНР» едва справляются с разгрузкой прибывающей техники и ждут приказа о наступлении

На территорию оккупированной Луганской области по железной дороге регулярно доставляется тяжелая военная техника.

Об этом сообщает блогер из Луганска Николай Вулич, передает donpress.com.

По его словам, на станцию Меловая возле поселка Сабовка Луганской области платформы с техникой прибывают раз в 2−3 суток.
«Столько техники у Армии Республики еще никогда не было», — пишет сторонник «ЛНР».

Техники так много, что для разгрузки привлекают работников соседней станции Родаковка. После этого технику перебрасывают в специальные места — «даже цру не догадается» — ее тщательно прячут и маскируют.

В группировке «ЛНР» ходят слухи о том, что Россия, наконец-то, решила «додавить идею создания НОВОРОССИИ». Весь командный состав «армии» ожидает приказ из Кремля о наступлении.

Блогер почти уверен — ситуация складывается таким образом, что уже «к Новому Году все оккупированные территории ЛНР возвратятся в лоно Республики».

Кроме того, Вулич сообщает, что оккупанты активно занимаются подготовкой диверсантов. В частности, в Луганске начала работать диверсионная разведшкола. В качестве преподавателей выступили «лучшие российские спецы «Горец» и «Гуцул». По его словам, в программе школы — «углубленное» изучение украинского языка.
Не успев начаться, учеба вот-вот будет завершена.

«Первый выпуск уже скоро. Тогда мы увидим и первые большие операции республиканской разведки в глубоком тылу укропов», — откровенничает Вулич.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ЛНР, Новороссия, военная техника, наступление, ДРГ
 
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