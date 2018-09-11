В Станице Луганской подорвался местный житель

11.09.2018 11:42

Местный житель пгт Станица Луганская подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятнее всего - на растяжке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает tribun.com.ua.

Вчера, 10 сентября, в 12:05 в отдел полиции Станицы Луганской поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний муж ушел на прогулку в 7 утра и не вернулся.

На поиск мужчины был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции, приданные силы. Через несколько часов поиска неподалеку от железнодорожной станции Кондрашовская-Новая, в зарослях был обнаружен труп мужчины, на теле которого были минно-взрывные травмы, от которых вероятно и скончался мужчина.

После обследования территории пиротехниками тело мужчины было эвакуировано.

В полиции уточнили, что данный участок является опасным из-за непосредственной близости к позиции боевиков. На нем могут находиться мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Данный факт внесен в ЕРДР. Ведутся следственные действия.