В Суходольске и Новосемейкино замечены вагоны и цистерны с неизвестными грузами

13.09.2018 08:34

Во временно оккупированном Суходольске и Новосемейкино замечено большое количество вагонов и цистерн с неизвестными грузами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «СММ зафиксировала грузовые вагоны в неподконтрольных правительству районах. На сортировочной станции в н. п. Суходольск (38 км к юго-востоку от Луганска) БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 61 пустой грузовой вагон (из них 50 открытых, а 11 — крытых) и 2 вагона-цистерны.

На сортировочной станции в н. п. Новосемейкино (33 км к юго-востоку от Луганска) тот же БПЛА обнаружил 31 грузовой вагон с грузом (содержимое определить не удалось)».