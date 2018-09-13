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Архив - Луганская область

В Суходольске и Новосемейкино замечены вагоны и цистерны с неизвестными грузами

13.09.2018 08:34
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В Суходольске и Новосемейкино замечены вагоны и цистерны с неизвестными грузами

Во временно оккупированном Суходольске и Новосемейкино замечено большое количество вагонов и цистерн с неизвестными грузами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «СММ зафиксировала грузовые вагоны в неподконтрольных правительству районах. На сортировочной станции в н. п. Суходольск (38 км к юго-востоку от Луганска) БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 61 пустой грузовой вагон (из них 50 открытых, а 11 — крытых) и 2 вагона-цистерны.

На сортировочной станции в н. п. Новосемейкино (33 км к юго-востоку от Луганска) тот же БПЛА обнаружил 31 грузовой вагон с грузом (содержимое определить не удалось)».



Теги: Донбасс, Суходольск, Луганская область, цистерна, вагон, беспилотник, грузы, станция, СММ ОБСЕ
 
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