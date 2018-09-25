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"Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
Жители Луганской области смогли отстоять свое право на комфортное и безопасное передвижение по стране. Так, после сотни депутатских запросов и десятки публикаций в СМИ "Укрлазизныця" пошла на уступки и ввела прямой поезд Лисичанск-Киев с удобным расписанием и вагонами с кондиционированием.
В этом направлении работали многие - от небезразличных граждан до народных депутатов.
Один из тех, кто постоянно занимался этим вопросом - депутат Рубежанского городского совета Денис Денищенко. Политик не оставлял попыток добиться от перевозчика лояльности. На протяжении года он отправлял запросы всем, кому только мог от и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова до президента Украины Петра Порошенко. Формальные отписки от чиновников всех уровней и обещания улучшить ситуацию в сфере железнодорожных пассажирских перевозок ни к чему не приводили. Тем не менее жители Луганской области не сдавались и продолжали "давить" на перевозчика.
Сегодня, 25 сентября, на странице политика в Facebook появились хорошие новости.
"Прямому поезду Киев-Лисичанск быть, с нормальным расписанием и главное 12 часов в дороге. До Харькова 4-5 часов. Спасибо за понимание Евгению Кравцову. Наш крайний разговор, видимо был не зря", - говорится в сообщении.
"Ночной экспресс из столицы в Лисичанск запускаем уже с этого воскресенья. Это направление является одним из самых популярных.
Билеты на поезд № 20/19 Киев - Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс- 30 сентября. Время поездки - максимально комфортное, здесь мы учли все пожелания пассажиров.
Вагоны купейные и категории "люкс".
Остановки тоже востребованы: Полтава, Харьков, Купянск, Сватово, Кременная и Рубежное", - написал Кравцов на своей странице в Facebook.
Итак, поезд № 19 Киев - Лисичанск на 30/09, 2,6,8,10,14,16,20,22,24 / 10-2018 года.
Киев 21:48
Полтава 2:04 2:24
Харьков 4:42 4:47
Купянск 7:00 7:30
Сватово 8:53 8:55
Кременное 9:40 9:42
Рубежное 9:58 10:00
Лисичанск 10:21
Время в пути - 12 часов 33 минуты
Обратное движение:
Поезд № 20 Лисичанск - Киев на 1,3,7,9,11,15,17,21,23,25 / 10-2018
Лисичанск 20:28
Рубежное 20:51 20:53
Кременное 21:09 21:11
Сватово 21:50 21:52
Купянск 23:00 23:20
Харьков 1:16 1:21
Полтава 3:36 3:56
Киев 8:16
Время в пути - 11 часов 48 минут.
Стоимость билетов (вагоны с кондиционированием): купе - 540 грн, люкс 1340 грн.
В составе поезда 10 вагонов: вагоны №1-4 - купейные, вагон №5 - люкс, вагоны № 6-10 - купейные. Плацкартных вагонов в составе поезда - нет.
"Данная история должна стать примером синергии борьбы гражданского общества за свои права. Спасибо всем, кто работал в этом направлении. Мы приложили немало усилий и вот результат", - отметил Денис Денищенко.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, цена, Лисичанск, билеты, поезд, Укрзализниця, расписание
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