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"Такого даже в 2014 году не было", - "ЛНР" отключат от света и связи, не будет воды, перестанет работать транспорт
По официальной информации, света по всей территории, временно принадлежащей боевикам "ЛНР", не будет сутки. По неофициальным – отключение может затянуться от 3 до 5 дней. Оккупационные власти предупредили, что, несмотря на отключение света, больницы и магазины работать будут, передает "Диалог.UA".
В то же время сообщается, что 6 октября не будет работать транспорт. Как стало известно, электроэнергию отключат в ОРЛО с 5:00 утра 6 октября, до 5:00 утра 7 октября. Более того, жителей "ЛНР" также предупредили о том, чтобы они сделали запасы воды, поскольку не будет и ее. В соцсетях также пишут, чтобы луганчане запасались фонариками и свечами, так как, по некоторым данным, света может не быть до 12 октября включительно.
Оккупационные власти объясняют отключение света тем, что энергетики "ЛНР" собрались проводить плановые регламентные работы на подстанции "Победа 500 кВ", однако людям такие "улучшения" пришлись явно не по душе.
Население "ЛНР", к слову сказать, также предупредили о том, что не будет работать ни связь МТС, ни сепаратистский "Лугаком".
Теги: Донбасс, Луганск, вода, электричество, транспорт, отключение, ЛНР
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