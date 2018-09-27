В «ЛНР» пропала мобильная связь

27.09.2018 15:15

В ряде городов неподконтрольной украинским властям части Луганщины пропала мобильная связь украинского мобильного оператора «Vodafone» (МТС). Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба «министерства связи ЛНР».

Связь отсутствует в Стаханове (после переим.: Кадиевка), Алчевске, Брянке, Кировске (после переим.: Голубовка), Перевальске.

Как уверяют в «минсвязи ЛНР», «28 сентября специалисты устранят повреждение оптоволоконной линии связи мобильного оператора "Vodafone", которое стало причиной отсутствия связи». Также в пресс-службе заявляют, что ремонтные работы проводятся в районе Перевальска.

Источник Донецкие новости