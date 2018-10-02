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Архив - Луганская область

В «ЛНР» начинается дефицит продуктов

02.10.2018 15:59
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В «ЛНР» начинается дефицит продуктов

На временно оккупированных территориях Луганской области начинается дефицит основных продуктов питания. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной территории Луганщины сообщают о том, что в магазинах начинается дефицит продуктов питания. При этом из продажи пропадают мука и растительное масло, а те продукты, которые есть, дорожают с космической скоростью. Вот что пишут жители временно оккупированного Алчевска:
«Хочу узнать у алчевцев где смогли купить муку? Мы обошли весь старый и новый район и продавцы только руками разводят! Так с нескольких магазинах сказали, что подорожала «донелевкая» макаронка – была за 1 кг 24, стала 30 рублей. Не хило так за 1 день на 1 кг 5 рублей иметь. Но оказалось и это не все, те же продавцы сказал что дорожает и хлеб и тало исчезать растительное масло. Кому задавать вопросы? Руководство города собирается что-то предпринимать или так и будет сидеть и наблюдать?»,
«Сегодня ни в одном продуктовом магазине – ни в Оскаре, ни в киосках на Гмыри, ни в Талимане, ни в Багете, ни в Нике (фу, устал перечислять!) муки не было! Так что если в Парусе и была, то может «хутко зникнуть!.. А за хлеб правда скачази черный дорожать будет»,
«Вчера покупала в «нижнем парусе» российскую муку, цена за 1 кг 38 руб, или Макфу только покупать. Писали, что это связано с не хваткой зерна»,
«Алчевск Привет, поздний совок, его дефицитом продуктов?»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, дефицит, продукты, ЛНР
 
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