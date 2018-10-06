В "ЛНР" разбирают дома по кирпичам, награбленное везут в Ростовскую область

06.10.2018 12:54

Российские мародеры вывозят из неподконтрольного Донбасса стройматериалы. Дома местных жителей буквально разбирают на части.

По данным "ИС", в районе нескольких пограничных КПП - между ОРДО, ОРЛО и РФ (Мариновка, Должанский, Изварино) россияне оборудуют новые пограничные заграждения, используя при этом блоки, колючую проволоку и др.

Отмечается вывоз в Россию стройматериалов (кровля, окна, двери, кирпич) из разобранных в "ЛНР" строений, включая жилые дома.

Награбленное везут в Ростовскую область грузовиками на российских номерах.

Источник Трибун