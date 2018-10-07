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Главарь «ЛНР» Пасечник решил раздать боевикам пустующее жилье
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник принял решение раздачи пустующего жилья боевикам «ЛНР». Это решение возмутило жителей временно оккупированных территорий Луганщины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник принял решение раздавать пустующее жилье боевикам «ЛНР», заявив, что «обязательно будет принимать решение и раздавать жилье, которое пустует, представителям народной милиции».
Жители оккупированных территорий подозревают, что под видом «милиции» подразумеваются российские наемники, т.к. основная масса местных «милиционеров» жильем обеспечена. Кроме того, люди говорят, что в последнее время зачастили «контролеры» и, отдаваться будет, не только пустующее желье.
Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:
«Это чье жилье пасечник собирается раздавать?(((»,
«Догадуюсь (»,
«Не дай Бог....»,
«Интересно другое. если милиция местная. то почему ей негде жить»,
«Вот-вот»,
«Добрый вы..»,
«Мабуть наше...»,
«Ах вот почему зачастили контролёры всякие счётчики проверять».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, жилье, ЛНР, боевики, Пасечник
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