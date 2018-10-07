Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Главарь «ЛНР» Пасечник решил раздать боевикам пустующее жилье

07.10.2018 08:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь «ЛНР» Пасечник решил раздать боевикам пустующее жилье

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник принял решение раздачи пустующего жилья боевикам «ЛНР». Это решение возмутило жителей временно оккупированных территорий Луганщины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник принял решение раздавать пустующее жилье боевикам «ЛНР», заявив, что «обязательно будет принимать решение и раздавать жилье, которое пустует, представителям народной милиции».
Жители оккупированных территорий подозревают, что под видом «милиции» подразумеваются российские наемники, т.к. основная масса местных «милиционеров» жильем обеспечена. Кроме того, люди говорят, что в последнее время зачастили «контролеры» и, отдаваться будет, не только пустующее желье.
Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:
«Это чье жилье пасечник собирается раздавать?(((»,
«Догадуюсь (»,
«Не дай Бог....»,
«Интересно другое. если милиция местная. то почему ей негде жить»,
«Вот-вот»,
«Добрый вы..»,
«Мабуть наше...»,
«Ах вот почему зачастили контролёры всякие счётчики проверять».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, жилье, ЛНР, боевики, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх