Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В рядах боевиков «ЛНР» потери в живой силе

07.10.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В рядах боевиков «ЛНР» потери в живой силе

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Умер боевик «ЛНР» с позывным «Бача».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, во временно оккупированном Хрустальном (Красный Луч) умер боевик «ЛНР» Быстриков Василий Матвеевич с позывным «Бача».

О Быстрикове известно, что он родился в Красном Луче 10 января 1953 года, умер 5 октября 2018 года.



Теги: Донбасс, оккупация, умерший, ЛНР, боевики, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх