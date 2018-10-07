В рядах боевиков «ЛНР» потери в живой силе

07.10.2018 07:30

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Умер боевик «ЛНР» с позывным «Бача».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, во временно оккупированном Хрустальном (Красный Луч) умер боевик «ЛНР» Быстриков Василий Матвеевич с позывным «Бача».

О Быстрикове известно, что он родился в Красном Луче 10 января 1953 года, умер 5 октября 2018 года.