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Архив - Луганская область

Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты

13.10.2018 15:51
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Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты

Модуль управления ракетой ЗРК "ОСА" упал на газон во дворе ССШ № 27 Лисичанска, по информации от правоохранительных органов. Это прозошло около 11 часов утра 12 октября. Школа находится в квартале Дружбы народов в южной части города. Об этом сообщает местное издание vchaspik.ua.
Также, сообщили, что был сбит беспилотный летательный аппарат, так как предположительно он мог быть ударным.
Школьников эвакуировали, и на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, саперы.
По словам учеников, в этот день у них был "субботник" и многие находились на школьном дворе. Дети видели пролетающий предмет, а затем дым. Никто не пострадал.
Жители Лисичанска слышали два выстрела. По словам очевидцев, второй "предмет" прилетел в парк завода РТИ



Теги: Донбасс, Лисичанск, школа, взрыв, ракета
 
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