Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты

13.10.2018 15:51

Модуль управления ракетой ЗРК "ОСА" упал на газон во дворе ССШ № 27 Лисичанска, по информации от правоохранительных органов. Это прозошло около 11 часов утра 12 октября. Школа находится в квартале Дружбы народов в южной части города. Об этом сообщает местное издание vchaspik.ua.

Также, сообщили, что был сбит беспилотный летательный аппарат, так как предположительно он мог быть ударным.

Школьников эвакуировали, и на место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, саперы.

По словам учеников, в этот день у них был "субботник" и многие находились на школьном дворе. Дети видели пролетающий предмет, а затем дым. Никто не пострадал.

Жители Лисичанска слышали два выстрела. По словам очевидцев, второй "предмет" прилетел в парк завода РТИ