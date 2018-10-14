ВСУ провели блестящую операцию по ликвидации российской техники на Донбассе

14.10.2018 08:16

Российский беспилотник силы ООС сбили сегодня утром 13 октября в районе прифронтового Лисичанска.

В Штабе ООС рассказали, что БПЛА противника выявили в 8:09 радиотехническими средствами ВСУ, а спецоперацию по уничтожению вражеской техники провел экипажем вертолета Ми-24 из состава ООС, передает "Диалог.UA".

По словам защитников Украины, беспилотник, скорее всего, проводил разведку по маршруту Лисичанск - Северодонецк. "Орлан-10" сбили возле Боровского. Через 10 минут аппарат был найден и идентифицирован.

Добавим, что за последние сутки это уже второй российский беспилотник, сбитый бойцами сил ООС на территории прифронтовой Луганщины.