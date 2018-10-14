Жительница Луганска бойцам ВСУ: "Мальчики, держитесь! Выстоите, несмотря ни на что. Надежда только на вас"

14.10.2018 13:16

Для переселенцев с оккупированных территорий Донбасса День защитника Украины, празднуемый 14 октября, – день гордости за свою страну и день надежды на освобождение их родины. Луганчане и дончане подчеркивают – "русский мир" на Донбасс звали далеко не все жители нынешних фейковых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому, когда многие из них едут через КПВВ в сторону городов, подконтрольных Украине, и видят бойцов АТО, у них теплится надежда, что их малая Родина будет освобождена, и закончится боль, страдания и лишения, передает "Диалог.UA".

"Когда я недавно ехала в Луганск к родителям на эти выходные, - рассказывает Ксения, переселенка из Луганска, живущая сейчас в Харькове, - на КПП в Станице Луганской так хотелось поприветствовать наших военных "Слава Украине!", но сдержалась, так как это могли услышать "подсадные утки" из "МГБ "ЛНР", которых посылают в очереди на КПП слушать, что говорят люди и выявлять "неблагонадежных". А рисковать я не могу: все-таки в Луганске – пожилые родители, и я – единственный ребенок у них. Потому, будучи на КПП, просто подошла к одному военному, стоявшему в стороне, и полушепотом поприветствовала, поздравила с наступающим праздником и пожелала скорой победы. Он поблагодарил за поздравление и ответил: "Мне тоже хотелось бы этого. И мы готовы". Женщина рассказала, что и в оккупированном Луганске адекватные горожане пусть и практически подпольно, но празднуют украинские знаменательные даты, в том числе – и 14 октября: "Этот праздник для нас – действительно со слезами на глазах. Отметим его с родственниками скромным застольем, во время которого третий тост будет – в честь украинских бойцов, погибших за свободу нашей родины, за то, чтоб жители других областей не узнали, что такое настоящий "русский мир", которого мы хлебнули с лихвой. Мы прекрасно понимаем, что для многих на той стороне и Луганск, и Донецк территория, от которой некоторые хотят отгородиться, и которую многие хотят просто вычеркнуть. Но поверьте, и на оккупированном Донбассе есть среди множества сепаратистов те украинцы, кто, пусть и помалу, но вносит свой вклад в нашу общую победу над российским оккупантом. Знаете, душа разрывается от потерь ВСУ, невозможно смотреть и слушать все эти сводки с фронта. Поэтому каждый раз, когда пересекаем КПП просто про себя глядя на бойцов ВСУ говорим: "Мальчики, держитесь! Выстоите несмотря ни на что. Надежда только на вас, молимся и ждем победы Украины и освобождения. И, разумеется, будет на нашем празднике тост и за то, чтоб в ближайшем будущем мы могли открыто отмечать украинские праздники в Луганске. Чтоб каждый год 14 октября по центру города проходили маршем наши военные – защитники Украины, настоящие, а не фейковые освободители Донбасса".