На оккупированной Луганщине похитили отца находящегося в заложниках "ЛНР" Романа Сагайдака

16.10.2018 12:28

В оккупированном Краснодоне боевики "МГБ ЛНР" похитили Александра Сагайдака - отца находящегося в заложниках террористов Романа Сагайдака. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает журналистка "Харьковской правозащитной группы" Янина Смелянская.

По её словам, о похищении Александра ей сообщили его родственники - мужчина был похищен 15 октября в 10:00 возле своего дома. Очевидцы видели, как его силой затягивают в машину. Родственники считают виновным в похищении так называемое "МГБ ЛНР".

Сама Смелянская считает, что Александра Сагайдака похитили для психологического давления на его сына. Местный предприниматель Роман Сагайдак был похищен боевиками 30 июня 2017 года - он до сих пор является заложником террористов.

Источник Трибун.