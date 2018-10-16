Петропавловка: В Луганской области достроили новый блокпост. ВИДЕО

16.10.2018 08:56

В Луганской области достроен новый стационарный блокпост полиции «Петропавловка». Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области, теперь в регионе функционируют все стационарные блокпосты.

В понедельник, 15 октября, блокпост «Петропавловка» проинспектировали командующий операции Объединенных сил Сергей Наев вместе с заместителем председателя Национальной полиции Украины Константином Бушуевым, главой полиции Луганщины Сергеем Колесником, заместителем председателя Луганской областной государственной администрации Юрием Клименко и председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным.

«Комфортный, оснащенный современной техникой блокпост "Петропавловка" позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским – качественно выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка», – говорится в сообщении.

«Чтобы правоохранители могли круглосуточно и в любую погоду нести службу, на блокпосту предусмотрены командные модули с планшетами для проверки транспортных средств и граждан, перемещающихся через блокпост. Проведена связь, интернет, освещение и отопление в модулях как для работы, так и для отдыха. На модулях установлены специальные информационные стенды», – сообщили в полиции.

Кроме того, на блокпосту «Петропавловка» для проверки граждан создано большее количество рабочих мест для полицейских, что значительно сокращает время проверки и увеличивает пропускную способность.

Источник Донецкие новости