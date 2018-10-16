В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»

16.10.2018 21:25

В оккупированной Фащевке Луганской области неизвестные ночью украли со здания «поселкового совета» так называемый «герб ЛНР».

Об этом сообщают в социальных сетях в паблике «Свердловск — ты должен это знать», передает donpress.com.

Так, очевидцы отмечают в сообщении:

«Кто-то, под покровом темноты, сбил с фронтона здания поселкового совета Фащевки „герб ЛНР“.

Ценность этого „герба“ как культурного или исторического артефакта весьма сомнительна, скорее всего выкинули в помойную яму…

Люди протестуют таким образом и комендантский час этому не помеха.».