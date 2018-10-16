Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»

16.10.2018 21:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»

В оккупированной Фащевке Луганской области неизвестные ночью украли со здания «поселкового совета» так называемый «герб ЛНР».

Об этом сообщают в социальных сетях в паблике «Свердловск — ты должен это знать», передает donpress.com.

Так, очевидцы отмечают в сообщении:

«Кто-то, под покровом темноты, сбил с фронтона здания поселкового совета Фащевки „герб ЛНР“.

Ценность этого „герба“ как культурного или исторического артефакта весьма сомнительна, скорее всего выкинули в помойную яму…

Люди протестуют таким образом и комендантский час этому не помеха.».



Теги: Донбасс, герб, комендантский час, ЛНР, воровство, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх