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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение

18.10.2018 17:18
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Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области держат под контролем школы. Для посещения школы наблюдатели СММ ОБСЕ должны получить разрешение у боевиков «ЛНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянии на 16 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Сотрудники школы в Первомайске отказались предоставлять команде Миссии информацию без предварительного согласования от руководства вооруженных формирований».

Источник : https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, боевик, ЛНР, школы
 
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