Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта

18.10.2018 17:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта

В Центре предоставления административных услуг Лисичанского городского совета  новая государственная услуга —   оформление и выдача биометрических украинского и заграничного паспортов.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА.

Отныне жители городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск могут оформлять и получать в центре паспорт гражданина Украины в виде карты и биометрического загранпаспорта.

Лисичанский центр предоставляет более 100 видов административных услуг. С начала года граждане и субъекты хозяйствования получили более 61 тыс. административных услуг.

Источник : http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, Луганск, паспорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх