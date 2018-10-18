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В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта
18.10.2018 17:57
В Центре предоставления административных услуг Лисичанского городского совета новая государственная услуга — оформление и выдача биометрических украинского и заграничного паспортов.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА.
Отныне жители городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск могут оформлять и получать в центре паспорт гражданина Украины в виде карты и биометрического загранпаспорта.
Лисичанский центр предоставляет более 100 видов административных услуг. С начала года граждане и субъекты хозяйствования получили более 61 тыс. административных услуг.
Источник : http://lugradar.net
Теги: Донбасс, Луганск, паспорт
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