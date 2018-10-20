- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО23:47
- В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»23:31
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов23:27
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)22:10
На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей
Многодетная семья из Беловодска, состоящая из пяти детей, несколько лет находится на учете в социальных службах. 38-летняя мать, несмотря на то, что воспитывает детей без мужа, злоупотребляет алкоголем.
Как сообщили в ГУНП в Луганской области, женщине всегда помогали соседи, которые выделяли из своих запасов дрова на зиму. Регулярно предоставлялась гуманитарная помощь с продуктами и вещами.
Полицейские и социальных службы постоянно наведывались в семью. Но никакие разговоры не помогли женщине изменить образ жизни.
«Многодетная мать продолжает вести асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками, не работает, живет на деньги, которые государство выделяет на содержание младшего мальчика. Дом, в котором живет женщина с детьми, почти в аварийном состоянии, в доме антисанитария, детям не хватает продуктов и вещей», — сообщили правоохранители.
Комиссия приняла решение, что условия для проживания детей в этом жилье — отсутствуют.
«Было принято решение изъять трех детей — 1,5 летнего и 6-летнего мальчиков и 3-х летнюю девочку.
Двух девочек, которые учатся в восьмом классе и почти постоянно проживают с бабушкой, оставили у бабушки», — рассказали в полиции.
Детей направили для прохождения медицинского обследования в местную больницу, а затем они будут направлены в центр психологической реабилитации г. Лисичанск.
Учитывая ситуацию с этой семьей, будет назначаться комиссия и направляться материалы в суд о лишении женщины родительских прав.
Источник : http://lugradar
Теги: Донбасс, дети, Луганская область, мама
- Бойцы МЧС, чтобы спасти малышей, преодолели непогоду (ФОТО)
- Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками
- В подарок - троллейбусы и новорожденные
- От взрыва пострадали четверо детей
- Детишки поиграли со спичками: сгорели 23 квартиры
- Педофил вывез ребёнка из Донбасса в Ялту
- Пока Крым хоронил 20 жертв керченского стрелка, оккупанты веселились в Донецке 17:54
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- Украинский – в приоритете: эксперт объяснил, чего ждать от нового закона о языках17:37
- В Канаде девочка продала 30 пачек печенья в очереди за марихуаной17:23
- "Россия развалится на части через 7 лет", - неожиданное заявление Медведева о санкциях США вызвало скандал в Сети 17:17
- Samsung признали лучшим производителем компьютеров17:09
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- Хэллоуин будет «веселый»: «ЛЭО» намерено 31 октября обесточить «Лисичанскводоканал»16:27
- США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви16:13
- Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 октября16:00
- В Украине представили оружие, превосходящее «Град»15:30
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ