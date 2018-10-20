На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)

20.10.2018 21:08

В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) медики 59-го мобильного госпиталя развернули передовой хирургический отряд. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-центр ООС.

В непосредственной близости к линии фронта врачи на практике протестировали скорость развертывания пункта сортировки, противошоковой, операционной, палатки для раненых и эвакуационной.

По словам командира 59-го мобильного госпиталя подполковника медицинской службы Андрея Телефанко, в этом году это уже третьи такие учения. «Но на этот раз они значительно масштабнее. Ранее мы разворачивали только хирургическую бригаду. В автономном режиме она могла работать 72 часа. Но в случае обострения на фронте мы решили изменить это время и увеличили штат и количество имущества. Это уже не бригада, а полноценный передовой хирургический отряд из почти 40 человек», – рассказал он.

Задача отряда – усилить военно-медицинскую службу определенной бригады.

«Поскольку на войне возможны санитарные потери, мы увеличили количество хирургов и анестезиологов, чтобы на этапе медицинской эвакуации как можно скорее оказать квалифицированную медпомощь. Дополнительно обеспечили их необходимым медицинским оборудованием и лечебными препаратами», – продолжил Телефанко.

«Так отряд может автономно работать в течение 15 суток. Сегодня работает его экспериментальная модель, где мы отрабатываем массовое поступление раненых», – добавил он.

Врач-анестезиолог, полковник медицинской службы Олег Гончаров, который неоднократно принимал участие в аэромедицинской эвакуации раненых, убежден, что опыт, который врачи получили за время войны, крайне необходимо передавать коллегам.

«В 2014 году мы эвакуировали с поля боя раненого с массивной политравмой. Вся неотложная помощь, которую вы наблюдали сегодня в палатках, тогда отрабатывалась нами в воздухе. Поэтому такие учения крайне необходимы. Чем быстрее мы окажем помощь, тем больше шансов боец получит на жизнь. Если солдат знает, что за его спиной есть врач, который в случае обострения ситуации его спасет, воевать он будет уверенно», – сказал он.

Источник : https://dnews.dn.ua