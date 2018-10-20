В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях

20.10.2018 12:06

На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области вынесен приговор местному жителю за посты в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в «генпрокуратуре ЛНР».

«Подсудимый сохранил на своей странице "ВКонтакте" 16 изображений с комментариями, содержащими признаки пропаганды нацистской идеологии, в которых содержится призыв к расовой нетерпимости, оправдание и героизация фашизма, восхваление Гитлера», – говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с испытательным сроком на 2 года.

Источник : https://dnews.