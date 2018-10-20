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''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей
В Луганской области, в поселке Золотое-4, на противопехотной мине подорвались двое местных жителей. Трагедия произошла еще 18 октября, однако их тела до сих пор не вывезли из-за угрозы новых смертей.
Погибшими являются супруги, 1972 и 1973 годов рождения, написала на своей странице в Facebook правозащитница Янина Смелянская.
"Обе стороны вооруженного конфликта отказываются производить эвакуацию трупов. ОБСЕ в курсе. Была проведена разведка дронами, информация подтверждена", ― уточнила Смелянская.
Она сообщила также, что местные жители готовы самостоятельно вывезти тела.
"В этом случае возможны новые жертвы", ― обратила внимание правозащитница.
Напомним, что войска ООС в сентябре 2018 отбили у террористов поселок Золотое-4, который несколько лет пребывал в серой зоне.
Источник : https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, жертвы, Луганская народная республика
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