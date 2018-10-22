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На Луганщине Центры предоставления админуслуг получают мобильные кейсы
В Луганской области Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) получают мобильные кейсы. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Сообщается, что в рамках реализации программы ПРООН «Восстановление и развитие мира», финансируемой Европейским Союзом, 10 центров предоставления административных услуг в настоящее время получают мобильные кейсы для предоставления услуг «на дому».
Это ЦНАП Кременского городского совета, Беловодского, Белокуракинского, Новопсковского, Краснореченского, Троицкой поселковых и Чмыровского сельского советов, которые обслуживают объединеные территориальные громады, и Марковской, Новоайдарской, Попаснянской райгосадминистраций.
«Такие комплекты изготавливают и программируют в г. Кременная Луганской области. Благодаря мобильному кейса граждане, находящиеся на стационарном лечении и в самых отдаленных населенных пунктах, люди с особыми потребностями и пожилого возраста смогут получать качественные административные услуги не посещая ЦНАП. С помощью этого оборудования специалисты ЦНАП также смогут предоставлять административные услуги и соседним громадам на условиях межмуниципального сотрудничества. Так, между Чмыровской и Веселовской громадами уже ведутся переговоры по этому поводу», – рассказали в пресс-службе.
В Луганской ОВГА также напомнили, что в течение 2017-2018 годов при поддержке ПРООН на Луганщине созданы пять новых ЦНАП и проведена реконструкция помещений пяти действующих.
«В ЦНАП созданы удобные и доступные условия для получения гражданами и субъектами хозяйствования качественных административных услуг: осуществлены ремонтные работы, приобретена современная компьютерная и офисная техника, оборудование для оформления и выдачи паспортных документов, мебель и тому подобное», – отметили в пресс-службе.
Мобильный кейс – это оборудование, которое состоит из комплекта современной портативной техники: ноутбук, сканер, принтер, 3G USB модем для доступа в Интернет, веб-камера, устройство для считывания информации с паспортов с электронным бесконтактным носителем (ИD-карточек). Такой кейс рассчитан на 5-6 часов автономной работы.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, оборудование
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