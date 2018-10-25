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Архив - Луганская область

Оккупированная Луганщина погрузится во мрак: Электричество будет отключено

25.10.2018 08:31
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Оккупированная Луганщина погрузится во мрак: Электричество будет отключено

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области снова анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Однако пока о дате отключения не говорится.
Так, изначально в «ЛНР» заявляли об отключении электроэнергии с 22:00 26 октября до 08:00 28 октября. В это время ремонтники должны были провести технические работы на высоковольтной линии 500 кВт Победа — Шахты. Но позже дату отключения перенесли.



Теги: Донбасс, электричество, Луганская область, отключение
 
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