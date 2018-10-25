Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину

25.10.2018 16:03

Сеть насмешило "умное" заявление главы террористов о "реформе" в "республике". Главарь "ЛНР" в эфире одного из сепаратистских телеканалов заявил, что намерен искоренить идеологию в "республике", которая прижилась со времен Украины, передает "Диалог.UA".

На "перл" Пасечника обратил внимание блогер Фашик Донецкий в своем Twitter. Бороться с "системой" боевик собрался, искореняя коррупцию. Террорист не видит других вариантов, как кроме "отжимать" имущество у тех, кто, "не работая, имеет".

Попытки Пасечника выдать что-то стоящее в эфире не прошли мимо комментаторов, которые увидели в сценарии преображения "ЛНР" знакомый "совковый" почерк, когда "отбирали у богатых и отдавали бедным".