Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО

26.10.2018 20:51

КПВВ в Станице Луганской ежедневно проходит до 10 тысяч человек. Это единственный пункт пропуска в Луганской области.

Здесь люди линию разграничения проходят пешком по деревянному мосту, проехать на машине невозможно, особенно тяжело пенсионерам.

Недавно впервые за несколько лет здесь провели реконструкцию.

«Увеличили количество рабочих мест, до 40 инспекторов работает, что дает возможность ускорить процедуру проверки паспортных документов», - рассказал ОТВД Игорь Кошельник, служащий Госпогранслужбы, передают novosti.dn.ua.

Однако новые кабинки проблему не решили, условия перехода остались прежними. Ремонта требует деревянный мост, который является единственной связующей нитью между неподконтрольной и подконтрольной территориями.