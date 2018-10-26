Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО

26.10.2018 20:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО

КПВВ в Станице Луганской ежедневно проходит до 10 тысяч человек. Это единственный пункт пропуска в Луганской области.

Здесь люди линию разграничения проходят пешком по деревянному мосту, проехать на машине невозможно, особенно тяжело пенсионерам.

Недавно впервые за несколько лет здесь провели реконструкцию.

«Увеличили количество рабочих мест, до 40 инспекторов работает, что дает возможность ускорить процедуру проверки паспортных документов», - рассказал ОТВД Игорь Кошельник, служащий Госпогранслужбы, передают novosti.dn.ua.

Однако новые кабинки проблему не решили, условия перехода остались прежними. Ремонта требует деревянный мост, который является единственной связующей нитью между неподконтрольной и подконтрольной территориями.



Теги: Донбасс, пенсионер, ремонт, реконструкция, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх