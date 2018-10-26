"Людей достали": в Луганской области остановились шахты

26.10.2018 20:10

С понедельника, 29 октября, шахты ГП "Лисичанскуголь" останавливают свою работу.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Сергей Каплин.

"Только закончилось заседание теркома профсоюза ГП "Лисичанскуголь". С понедельника останавливают работу шахты Привольнянская, Новодружеская, им. Мельникова и им. Капустина. Людей достали!", - говорится в сообщении.

Напомним, в Лисичанске госпитализировали двух протестующих горняков, одного - в психиатрию.



