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Архив - Луганская область

Паштет "сорвался" и схватился за автомат: в Красном Луче террористы "ЛНР" схлестнулись друг с другом

26.10.2018 13:50
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Паштет "сорвался" и схватился за автомат: в Красном Луче террористы "ЛНР" схлестнулись друг с другом

В четверг, 25 октября, в оккупированном Красном Луче двое террористов "ЛНР", рассорившись, попробовали друг друга пристрелить.

О перестрелке в рядах террористов "ЛНР" сообщила "ЛентаUA.net" со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штефана, передает "Диалог.UA".

Перестрелка в Красном Луче гремела вечером в четверг, 25 октября. Двое террористов 23-летний Павел Мусиенко по кличке Паштет и 29-летний Константин Волощук напились в карауле в своей военной части, после чего поссорились. "Забухали.

Слово за слово - открыли стрельбу из автоматов", - рассказал источник, уточнив, что в итоге перестрелки оба террористы попали в местную больницу с огнестрельными ранениями. У одного прострелено колено, у второго - бедро.



Теги: Донбасс, Красный Луч, стрельба, больница, ранения, ЛНР, террористы
 
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