Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв

26.10.2018 10:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв

В 100 метрах от патруля наблюдателей ОБСЕ в Луганской области произошел взрыв.

Об этом говорится в свежем отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

Это произошло утром 24 октября в пределах участка разведения военных сил и средств в районе Станицы Луганской.

Наблюдатели слышали взрыв ориентировочно в 100 метрах к западу.

По их оценке, предположительно взрыв произошел вследствие срабатывания на участке разведения мины или неразорвавшегося боеприпаса.



Теги: Донбасс, взрыв, боеприпасы, мина, патруль, ОБСЕ, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх