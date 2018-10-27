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Архив - Луганская область

Взрывчатка не нужна? Россия переставала поставлять сырье и заказы на предприятие в «ЛНР»

27.10.2018 08:27
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Взрывчатка не нужна? Россия переставала поставлять сырье и заказы на предприятие в «ЛНР»

Как пишет координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчк в Фейсбуке, предприятие в «ЛНР», производящее взрывчатые вещества, приостановило производственную деятельность по вине России.
«В начале октября с.г. «Химическое казенное объединение им.Г.И.Петровского» («ЛНР», занимается производством взрывчатых веществ) приостановило производственную деятельность из-за отсутствия заказов и сырья, поставляемого из РФ», - пишет Тымчук.



Теги: Россия, Донбасс, предприятие, остановка, ЛНР
 
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