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Взрывчатка не нужна? Россия переставала поставлять сырье и заказы на предприятие в «ЛНР»
27.10.2018 08:27
Как пишет координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчк в Фейсбуке, предприятие в «ЛНР», производящее взрывчатые вещества, приостановило производственную деятельность по вине России.
«В начале октября с.г. «Химическое казенное объединение им.Г.И.Петровского» («ЛНР», занимается производством взрывчатых веществ) приостановило производственную деятельность из-за отсутствия заказов и сырья, поставляемого из РФ», - пишет Тымчук.
Теги: Россия, Донбасс, предприятие, остановка, ЛНР
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