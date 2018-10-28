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На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал
На шахте имени Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь», где 10 сутки продолжается забастовка шахтеров, произошел обвал. У горняков есть еще два запасных выхода на поверхность.
Об этом глава сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook вечером в субботу, 27 октября.
«Сегодня на шахте имени Г. Г. Капустина произошел обвал. Завалило шестой западный полевой откаточный штрек. В результате осмотра места аварии, предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих. Они не собираются покидать место своего пребывания. Горняки оценили ситуацию и сделали вывод, что у них есть два запасных выхода на поверхность», — написал Волынец.
Он также добавил, что акцию протеста шахтеров Луганщины намерены поддержать «горняки железорудной промышленности из Кривого Рога и других регионов».
В шахте, на глубине 600 метров под землей, горняки госпредприятия Лисичанскуголь» требуют вернуть им долги по заработной плате, которые достигают 170 миллионов гривен, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Лисичанск, шахта, обвал, шахтеры
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